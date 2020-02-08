Об этом сообщают #Буквы.
Так, теперь вместо названия ЦУМ на фасаде здания появилась надпись ЦЬОМ на розовом фоне с сердечком.
Снимками универмага с новой необычной вывеской активно делятся пользователи Сети. Многим эта идея понравилась.
Стоит отметить, что в декабре 2016 года ЦУМ торжественно открыли после масштабной реконструкции. Планировалось, что универмаг станет одним из ключевых торговых объектов Киева.
Здание Центрального универмага на Крещатике построили в 1936-1939 годах.
Как сделать Цьом для ЦУМ Київ / TSUM Kyiv Department Store
Вы уже видели эту легендарную смену вывески?
До Дня влюбенных 6 дней 🙂
Опубліковано LoraShen Субота, 8 лютого 2020 р.
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