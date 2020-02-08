Об этом сообщают #Буквы.

Так, теперь вместо названия ЦУМ на фасаде здания появилась надпись ЦЬОМ на розовом фоне с сердечком.

Снимками универмага с новой необычной вывеской активно делятся пользователи Сети. Многим эта идея понравилась.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года ЦУМ торжественно открыли после масштабной реконструкции. Планировалось, что универмаг станет одним из ключевых торговых объектов Киева.

Здание Центрального универмага на Крещатике построили в 1936-1939 годах.

14 February TSUM

Как сделать Цьом для ЦУМ Київ / TSUM Kyiv Department Store

Вы уже видели эту легендарную смену вывески?

До Дня влюбенных 6 дней 🙂

Опубліковано LoraShen Субота, 8 лютого 2020 р.

Фото: Светлана Леськив / Facebook

Фото: Zhanna Panchenko / Facebook

Фото: Daria Korneva / Facebook

Фото: Кристина Киося / Facebook

Фото: Iryna Zakharova / Facebook

 

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Публикация от Sophie Dutchak (@isdutchak)

 

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Публикация от Evgeniy Mamay (@evgeniy.mamay)

  • 14 февраля весь мир будет отмечать самый романтический праздник – День Святого Валентина. А на праздники принято дарить подарки. #Буквы собрали самые актуальные идеи для второй половинки. Кроме того, #Буквы собрали несколько свежих идей для подарков любимым мужчинам.