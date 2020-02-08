Один из крупнейших магазинов Киева – универмаг ЦУМ на Крещатике уже подготовился к празднованию Дня Святого Валентина, сменив вывеску.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, теперь вместо названия ЦУМ на фасаде здания появилась надпись ЦЬОМ на розовом фоне с сердечком.

Снимками универмага с новой необычной вывеской активно делятся пользователи Сети. Многим эта идея понравилась.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года ЦУМ торжественно открыли после масштабной реконструкции. Планировалось, что универмаг станет одним из ключевых торговых объектов Киева.

Здание Центрального универмага на Крещатике построили в 1936-1939 годах.

14 February TSUM Как сделать Цьом для ЦУМ Київ / TSUM Kyiv Department Store Вы уже видели эту легендарную смену вывески? До Дня влюбенных 6 дней 🙂 Опубліковано LoraShen Субота, 8 лютого 2020 р.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Dutchak (@isdutchak) 8 Фев 2020 в 7:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeniy Mamay (@evgeniy.mamay) 8 Фев 2020 в 5:34 PST