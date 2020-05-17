В киевском ночном клубе Queen, несмотря на карантин, собираются люди и проходят мероприятия.

Фото и видео с клуба публикуют пользователи в Instagram.

На видеозаписях видно, что в клубе происходят развлекательные мероприятия и собираются люди, которые не соблюдают правила дистанцирования и не носят защитные маски.

При этом на сайте комплекса Queen можно увидеть доступную функцию заказа столика.

Комплекс Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group.

Напомним, что карантин в Украине официально продолжается до 22 мая.