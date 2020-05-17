Фото и видео с клуба публикуют пользователи в Instagram.

На видеозаписях видно, что в клубе происходят развлекательные мероприятия и собираются люди, которые не соблюдают правила дистанцирования и не носят защитные маски.

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Карантин закончился

A post shared by Сергей Белоус (@belouss81) on

При этом на сайте комплекса Queen можно увидеть доступную функцию заказа столика.

Комплекс Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group.

Напомним, что карантин в Украине официально продолжается до 22 мая.

  • 7 мая Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, который предусматривает широкомасштабное тестирование населения на коронавирус COVID-19, а также усиление финансовой защиты медиков.
  • Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов отмечал, что люди без симптомов коронавируса, а также те, кто не контактировал с больными COVID-19, не смогут пройти бесплатное тестирование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

 