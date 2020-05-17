Фото и видео с клуба публикуют пользователи в Instagram.
На видеозаписях видно, что в клубе происходят развлекательные мероприятия и собираются люди, которые не соблюдают правила дистанцирования и не носят защитные маски.
При этом на сайте комплекса Queen можно увидеть доступную функцию заказа столика.
Комплекс Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group.
Напомним, что карантин в Украине официально продолжается до 22 мая.
- 7 мая Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, который предусматривает широкомасштабное тестирование населения на коронавирус COVID-19, а также усиление финансовой защиты медиков.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов отмечал, что люди без симптомов коронавируса, а также те, кто не контактировал с больными COVID-19, не смогут пройти бесплатное тестирование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).