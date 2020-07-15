Трансляция торгов велась на Youtube-канале Фонда.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 июля, Фонд госимущества выставил столичный отель “Днипро” на приватизационные торги с начальной ценой в 81 млн гривен.

“Днипро” — это четырехзвездочный отель, построенный в 1964 году в начале Крещатика недалеко от государственных учреждений, стадиона “Динамо”, Национальной филармонии и Крещатого парка. Отель имеет 186 номеров на 288 мест. Интерьер и дизайн ресторана в гостинице выполнен архитектором Ирмой Каракис.

Торги по приватизации отеля были осуществлены при поддержке агентство США по международному развитию (USAID), которое по просьбе Фонда привлекало компании Baker McKenzie и DELTA Ukraine к юридическому и техническому аудиту и компанию Cushman & Wakefield к ​​подготовке технико-экономического обоснования. В них приняли участие 29 инвесторов.

В итоге “Днипро” был продан по цене в 13,5 раз выше стартовой — за 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны 22 копейки. Самую большую цену предложило некое ООО “Смартленд”.

Стоит отметить, что отрыв “Смартленда” от другого участника торгов —ООО “Инвестиционная украинская группа”, составил всего 111 гривен. “ИУГ” предложило 1 млрд 111 млн 111 тыс. 111 гривен 11 копеек.

Как сообщил глава ФГИУ Дмитрий Синниченко, победитель пройдет проверку, после чего в течение 1 месяца инвестор должен будет перечислить упомянутую сумму на счета Фонда.

“Следующий шаг после аукциона — будет совершена проверка победителя на доброчестность. Закон Украины запрещает принимать участие в приватизации за средства страны-агрессора. После этого в течение 30 дней будет подписан договор с новым покупателем. У него будет потом 30 дней, чтобы перевести эти средства, и ему будут переведены акции”, — сказал глава Фонда.

Что известно о покупателе отеля?

Победитель торгов, ООО “Смартленд”, согласно данным из открытых баз данных, было зарегистрировано в 2013 году по адресу ул. Киевская, 130, Бровары, Киевская область. Размер уставного капитала компании — 11,3 млрд гривен.

“Смартленд” специализируется на предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Главой и основателем компании является Максим Терещук. Еще одним бенефициарным владельцем и основателем является ООО “Айс Таун” Алексея Игунина. Эта компания также занимается вопросами аренды и эксплуатации недвижимости.