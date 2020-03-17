Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля (Житомирская область).

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, 16 марта в Киеве лабораторно подтвердили два случая заболевания коронавирусом COVID-19.

По словам киевского городского головы, один из пациентов — киевский студент — заразился от женщины из Житомирской области. Напомним, пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. 13 марта она скончалась.

“Один из больных — молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы”, — отметил Кличко.

Что касается второго случая заболевания в Киеве, это женщина, которая накануне посещала Францию.

“Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома”, — добавил мэр столицы.

Кличко заверил, что лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.