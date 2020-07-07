За соответствующий проект решения сегодня проголосовали 68 депутатов Киевсовета, проинформировали в пресс-службе “ЕС”.
Депутаты выразили обеспокоенность и возмущение по поводу “конвейера по уголовным производствам, которыми новая власть год подряд пытается дискредитировать своих политических оппонентов”.
В тексте обращения отмечается, что “политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируется с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива – это свидетельство того, что Украина в очередной раз оказалась перед большими политическими потрясениями”, информирует пресс-служба Киевсовета.
Представляя проект обращения, депутат Киевсовета от “ЕС” Вадим Сторожук отметил, что Киевсовет “не будет молчать, когда в стране начались политические репрессии”.
“Мы категорически осуждаем попытки выборочного правосудия, которые осуществляются против пятого президента Украины Петра Порошенко. Наша страна является частью цивилизованной Европы и разделяет европейские ценности, в частности уважение к демократическим принципам, верховенству закона, правам и основным свободам человек. Но откровенная политическая травля Петра Порошенко не имеет ничего общего со справедливостью и демократией. Так же ничего общего с установлением справедливости нет и в производствах, которые ведутся в отношении общественных лидеров и активистов Евромайдана”, – заявил он.
Депутаты Киевсовета призвали главу государства Зеленского прислушиваться к многочисленным обращениям международных партнеров Украины и мировой общественности, которые считают, что действия, направленные на немотивированные преследования, дискредитируют Украину.
Свою поддержку решению Киевсовета выразили и народные депутаты от “Европейской Солидарности”, которые пришли на пленарное заседание – Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, София Федина, Алексей Гончаренко.
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