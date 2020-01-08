Об этом сообщает пресс-служба “Киевстара”.

“В связи с трагическими событиями на территории Исламской республики Иран…с 8 по 10 января средства за звонки из сети “Киевстар” на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок”, – говорится в сообщении.

Также компания выразила соболезнования семьям погибших в катастрофе.