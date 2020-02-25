26 - 29 февраля 2020 в столичном МВЦ (Киев, Броварской пр-т, 15) со своими коллегами из ведущих мебельных стран Европы и мира встретятся украинские производители и дистрибьюторы мебели, комплектующих, фурнитуры и оборудования.

Более 20 лет всех их собирает главная мебельная выставка страны – Киевский Международный Мебельный Форум KIFF 2020.

“Ежегодно выставка KIFF собирает на своей платформе все компании, которые являются “столпами” не только украинской, но и мировой мебельной промышленности. Стабильно у нас представлены не менее 800 самых известных в мебельном мире брендов. За 4 дня выставки экспозицию и бизнес-программу посещают не менее 25 тыс. Человек, абсолютное большинство – профессиональная аудитория: байеры, дистрибьюторы, дилеры, производители, поставщики, отельеры, рестораторы, дизайнеры, архитекторы. Атмосфера KIFF динамическая, деловая, это радость встреч с коллегами и партнерами, дух возможностей и перспективных контрактов. Такого вы не встретите ни на одной другой интерьерной выставке в Украине. И мы гордимся, что более чем за 20 лет работы мы достигли такого уровня экспертизы, представительства компаний, качества посещений, а главное – доверия наших клиентов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы повышать эффективность участия в выставке и предоставлять нашим участникам дополнительные инструменты для продвижения их продукта “, – говорит Яна Чернявская, директор Киевского Международного Мебельного Форума.

Информация о событии:

26 – 29 февраля 2020

Киев, МВЦ, М. Левобережная, Броварской пр-т, 15

1 – 3 павильоны

Генеральный организатор – ООО “Киевский международный контрактовый ярмарок”

Киевский Международный Мебельный Форум KIFF 2020 – ведущая B2B-выставка мебели и интерьера не только в Украине, но и во всей Центральной и Восточной Европе, имеет международный статус, подтвержденный UFI (Всемирной ассоциации выставочной индустрии), аудитом CENTREX и BDO Balance.

На KIFF 2020 представлены ведущие производители и продавцы интерьерной продукции, которые объединены в 3 тематические экспозиции:

KIFF – мебель и интерьер, кухни, HoReCa, офис, декор, свет;

MTKT Innovations – мебельные технологии, комплектующие, текстиль, фурнитура;

FURN`EQUIP – оборудование и инструмент для мебельного производства и обработки древесины.

Важные цифры KIFF 2020:

3 павильона;

4 дня;

50 мастер-классов и воркшопов, конференции компаний для дилеров и партнеров;

300 участников;

800 брендов из 11 стран;

25000 кв. м.

Киевский Международный Мебельный Форум KIFF 2020 – это B2B-выставка, где будут представлены новейшие тренды и тенденции в обустройстве жилых и общественных помещений, последние разработки в сфере производства мебели, ноу-хау и технологические решения в области компонентов, материалов, фурнитуры, оборудования и инструмента , который используется в процессах мебельного производства.

На KIFF 2020 можно:

Заключить контракты с производителями мебели, сырья, комплектующих или оборудования;

найти каналы сбыта для своей продукции в Украине и за рубежом;

увидеть срез рынка и тенденции его развития;

познакомиться с дизайнерами и архитекторами, договориться о коллаборации в реализции проектов;

обогатиться полезными контактами;

получить новые знания в сфере производственных технологий, интерьерных трендов, лайфхак дизайнерской и архитектурной практики, маркетинга и рекламы, перенять передовой зарубежный опыт от дизайнеров и архитекторов из мировых центров дизайна – Италии, Нидерландов, Франции, Великобритании.

Сердце KIFF 2020 – дизайнерско-лекционный пространство The ARENA. В этом сезоне организаторы The ARENA – Киевский международный контрактовый ярмарок и издатель Ирина Прима (Prima Interior) пригласили в кураторы проекта дизайнера Татьяну Рогоза и студию Rogoza Design. Так родился концепт пространства Aestethic Space, который с помощью футуристических форм создаст космическую эстетику и вдохновит посмотреть на дизайн как на универсальный инструмент поиска человеком своей идентичности среди всех вариаций космической бесконечности. Реализовать креатив кураторов Aestethic Space взялись компании Wood Systems и Мастерская Кассоне. Все 4 дня выставки в Aestethic Space проходить непрерывные лекции, воркшопы, мастер-классы от украинских и зарубежных дизайнеров, архитекторов, маркетологов и специалистов в сфере мебельных технологий, которые нельзя пропустить.

Хедлайнеры бизнес-программы KIFF 2020:

Хиллари Биркбек (Hilary Birkbeck) – британский дизайнер с 30-летним опытом. Сотрудничал с Conran Associates, Pieff Furniture, Pel, разрабатывал продукцию для Boss Design, работал в Италии, США, Польши, Великобритании и Украине. Создал множество инновационных продуктов для Senator, Sven Christiansen, Connection Seating, ProfiM, Nowystyl Group.

Где послушать? 27 февраля 2020, лекторий The ARENA, 13:30 – 14:00

Что? “ДИЗАЙНЕР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ”

Кейс Донкерс (Ceese Donkers) – дизайнер-урбанист, ведущий дизайнер м. Эйндховен (Нидерланды). Основатель Центра Развития Архитектуры Эйндховена, руководитель проекта “Городская лаборатория”. Под его кураторством был разработан план использования заброшенных фабрик, расположенных в центре Эйндховена – проект ревитализации промышленных пространств.

Где послушать? 27 февраля 2020, лекторий The ARENA, 14:00 – 15:00

Что? “Ростки будущего”

Мейржан Жусупбеков – член Союза Дизайнеров Казахстана, дизайнер с 15-летним опытом. Победитель и номинант многих международных и национальных интерьерных премий и рейтингов – в частности, Luxury Lifestyle Awards 2016 Middle East.

Где послушать? 27 февраля 2020, лекторий The ARENA, 15:00 – 16:00

Что? “ПЕРСОНА В HORECA”

Педро Раскао (Pedro Rascao) – Франция, дизайнер, посол французского бренда покрытий PANAGET, считающийся одним из ведущих и наиболее авторитетных производителей деревянного пола в мире.

Где послушать? 28 февраля 2020, лекторий The ARENA, 16:00 – 17:00

Что? “ФРАНЦУЗСКИЙ ДИЗАЙН В ИНТЕРЬЕРЕ”

Герман Ролле (Hermann Rolle) – Нидерланды, дизайнер мягкой мебели, эксперт по глобальным рынкам. Реализовал проекты для IMS Benilux, Primavera, MaxDivani в США, Китае, Великобритании, Бельгии, Нидерландах.

Где послушать? 26 февраля 2020, лекторий The ARENA, 11:30 – 12:30

Что? “КАК ПРОДАВАТЬ ДИЗАЙН В ЕВРОПЕ, АЗИИ И АМЕРИКЕ”

Никола Тикоццы (Nicola Tikozzi) – Италия, директор курсов HoReCa Design при POLI.design – Politecnico di Milano (Италия), директор Milano Business School.

Журналист, руководитель курсов для специалистов проектного сектора, организатор международных конкурсов. Разработчик инновационных концепций заведений досуга.

Где послушать? 28 февраля 2020, лекторий The ARENA, 12:00 – 13:00

Что? “Тренды в проектировании HORECA на лучших примерах Милана, мировая столица дизайна: Новые рестораны и места досуга. Роль STORYTELLING и маркетинга для успешных заведений”

Сольмаз Фуляди (Solmaz Fooladi) – украинский дизайнер иранского происхождения, основатель студии Persian Primavera, известна сочетанием агрессивного лофт с восточной этникой; в последние годы работает в направлении ресайклинга и дает жизнь старым вещам.

Где послушать? 26 февраля 2020, лекторий The ARENA, 16:00 – 17:00

Что? “Имитация стиле лофт индустриально материалов”

Также вашему вниманию – лекции и воркшопы от известных и авторитетных в мебельном мире спикеров – Елены Фатеевой, Ольги Терефеевои, Ксении Латий, Анастасии Билецкой, Рины Ловко, Сани Шевченко, Ирины Белан, Елены Боженко, Алексея Цветного, Валерия Сухицького, Юлия Черевко, Юлии Яланжи и др.; мастер-классы от ведущих украинских дизайнеров на тему трендов обустройства кухонного пространства в тематической экспозиции Kitchen Trendset – выступления Татьяны Сорокиной, Алексея Цветного, Ольги Свидерский, Андрея Сокрут, Елены жернова, Оксаны долгопятов, Дмитрия Гриневича, Христе Колясы и др.

В этом сезоне в рамках KIFF 2020 организаторы отметят участников выставки беспрецедентным количеством наград и премий, ведь украинских мебельщиков и дизайнеров есть с чем поздравить и за что гордиться их достижениями.

27 февраля состоится торжественная церемония по случаю 20-летия конкурса Best MEBEL UA, а также награждение лауреатов и победителей нынешнего, 20-го конкурса. В честь такого случая KIFF совершил ребрендинг своей фирменной бестмебливськои “Пирамиды” – обновленную отличие получат не только победители конкурса, но и те, кто весь период существования конкурса, 2000 – 2020 гг. Были его органической частью – участники, дизайнеры, поставщики оборудования, компонентов и фурнитуры, которые принимали участие в создании мебельных шедевров; те, кто все эти годы пользовался неизменной любовью потребителей и посетителей выставки.

На церемонии 27 февраля также будут подведены итоги Всеукраинского рейтинга мебельных производителей Украины, впервые в мебельной истории Украины реализовал KIFF 2020 в сотрудничестве с медиаплатформа Небоскреб. Голосование продолжается до 26 февраля включительно, победитель выбирается в каждой из 5 категорий – “Стол и стул”, “Жилое пространство”, “Кухня”, “Мягкая мебель”, “Публичное пространство”. Цель рейтинга – не только выбрать любимые мебель украинском, но и повысить узнаваемость отечественных мебельных брендов, способствовать продвижению украинского продукта и повышать его конкурентоспособность.

Поклонники украинского предметного дизайна смогут выбрать собственные бестселлеры в конкурсе Like Года, соорганизаторами которого выступили KIFF 2020 и платформа Home Ideas Supply. В голосовании принимают участие бестселлеры Home Ideas Supply – изделия, которые пользовались наибольшей популярностью у пользователей Home Ideas Supply в 2019 году. Проголосовать за предметы в 9 категориях – стол, стул, кровать, кресло, тумба, журнальный стол, барный стул, предмет декора, светильник – можно на Facebook-странице HIS. ua. Победителя объявят на выставке KIFF 2020.

Визитная карточка Киффа, Интерьерная премия Interium, соберет своих фаворитов 28 февраля – для определения победителей. В этом году более 200 работ для участия в конкурсе прислали более 70 дизайнеров и дизайнерских студий. Познакомиться с работами участников можно на официальной странице премии и в течение выставки. Победителей определит авторитетное жюри, в состав которого – известные дизайнеры и архитекторы Карло Бимбо (Италия), Лука Валле (Италия), Кейс Донкерс (Нидерланды), Никола Тикоццы (Италия), Сотириус Пападопулос (Греция, Италия), Симоне Микели (Италия) , Герман Волга (Украина), Виталий Ивахов (Украина) и др.

Контакты с представителями мебельной и интерьерной индустрии, экспертные комментарии, интересные информационные поводы для освещения;

актуальный срез рынка, 95% которого представлено в нас,

интервью с топовыми персонами мирового дизайнерско-архитектурного комьюнити;

знания о трендах и тенденциях, которые пригодятся журналистам, что работают над бизнес-тематикой и освещают отраслевые рынки.

Режим работы выставки:

26 февраля – 10:00 – 19:00

27 февраля – 10:00 – 19:00

28 февраля – 10:00 – 19:00

29 февраля – 10:00 – 17:00