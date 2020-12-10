Об этом сообщают #Буквы.
Сегодня вечером в столице — дождь и минусовая температура. На дорогах мгновенно образуется гололедица, движение автомобилей затруднено.
Масштабные пробки наблюдаются во всех районах города, больше всего — в Шевченковском, Подольском и Соломенском.
На выездах из города наблюдаются аварии.
ГСЧС сообщила об ограничении движения в Киевской области с 16 часов четверга.
“Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования пробок введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской и Житомирской области”, — говорится в сообщении.
Водителям советуют быть внимательными и осторожными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.
- Ночью в западных и Одесской областях ожидается мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.