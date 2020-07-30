В Украине по состоянию на четверг, 30 июля, Киев и 12 областей не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

Так, по данным МОЗ, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

В то же время в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях превышен процент положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

Критерию динамики заболеваемости не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также Киев.

При этом отмечается, что данные по АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.