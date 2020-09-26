Об этом сказано на сайте Министерства охраны здоровья.
На данный момент только две области в стране соответствуют установленным МОЗ требованиям по снятию карантинных ограничений. Это Кировоградская и Херсонская области.
В регионах, где нельзя снимать карантинные ограничения, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
В среднем по стране он составляет 114,7 при норме в 40 случаев заболевания.
В Киеве это 153,2.
Наихудший показатель в Тернопольской области – 406,0.
Напомним, Кабинет Министров на заседании в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продолжил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.