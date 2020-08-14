Столица Украины, город Киев, а также Черновицкая, Ровенская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% загруженности больниц, в которых размещают больных COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Министр сообщил, что за сутки был установлен новый антирекорд по госпитализации больных коронавирусом. Таковых было 330 пациентов.

“Вчера мы очень быстро перешли отметку в 300 госпитализированных, а сегодня уже 330…”, – сказал министр.

Также он сообщил, что в городе Киев и Ровенской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях заполняемость коек пациентами с коронавирусом уже около 50%.

На видео с 09:30

“У нас Львовская область продолжает демонстрировать заполняемость коек более 50%. На рубеже 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ровенская область, Ивано-Франковская область – те области, где мы фиксируем большое количество заболевших и большое количество людей, которые госпитализируются”, – пояснил Степанов.

За прошедшие сутки, 13 августа, в Украине было подтверждено 1732 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Это новый антирекорд по количеству новых больных в сутки.