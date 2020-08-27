В Киеве за сутки выявили 220 новых случаев коронавируса COVID-19 и 4 летальных случая.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество больных коронавирусом в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 220 человек. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

Так, за минувшие сутки заболели:

• 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

• 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет;

• пять девочек от 1 до 14 лет и пять мальчиков от 6 лет до 15.

Заболели в том числе и 10 медиков.

Кличко отметил, что в Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество госпитализированных больных коронавирусом.

“Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей”, – сообщил он.

Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3975 жителей Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 35, в Деснянском – 30, в Подольском районе – 27 случаев.

Согласно данным системы мониторинга аппарата СНБО Украины, в Киеве за сутки выявили наибольшее количество новых случаев COVID-19 по сравнению с регионами нашей страны.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также вошли Харьковская (218) и Львовская (203) области.