Департамент охорони здоров'я міста Києва оголосив тендер на закупівлю вакцини проти коронавірусу. Раніше закупити 1 млн доз вакцини для киян обіцяв мер Віталій Кличко.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Так, Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації оприлюднив у системі ProZorro оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю вакцини проти COVID-19.

За майже 140 млн гривень місто хоче придбати 277,7 тисяч доз вакцини, які планується отримати до кінця поточного року.

У вимогах до учасників тендеру КМДА зазначає, що вакцина має бути зареєстрована МОЗ. Також вимагається сертифікат відповідності, що свідчив би про те, що запропонований товар є якісним.