Об этом он сказал сегодня во время онлайн пресс-конференции.
“Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве сегодня один из трех показателей – по количеству больных на сто тысяч населения – превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?”- сказал Кличко.
Он отметил, что решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город будет принимать отдельно.
“Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно, исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе”, – добавил мэр столицы.
- 3 июня Кабинет Министров Украины принял решение об очередном этапе ослабление карантина.
- Министерство охраны здоровья обнародовало новые правила работы ресторанов и кафе, которые смогут полноценно возобновить работу с 5 июня.