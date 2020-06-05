Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице пока не будут открывать рестораны, кафе и бассейны.

Об этом он сказал сегодня во время онлайн пресс-конференции.

“Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве сегодня один из трех показателей – по количеству больных на сто тысяч населения – превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?”- сказал Кличко.

Он отметил, что решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город будет принимать отдельно.

“Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно, исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе”, – добавил мэр столицы.