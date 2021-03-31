В Киеве с понедельника, 5 апреля, будет существенно усилен карантин: закроются школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, будут пускать по спецпропускам.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Новые ограничения вводятся из-за сложной ситуации с коронавирусом COVID-19.

С 5 апреля в Киеве будут действовать такие новые ограничения:

• закроются все школы и детские сады;

• весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров (то есть “исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры”);

• руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу (или при возможности предоставить отпуск);

• заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (как, собственно, должны работать с 20 марта, когда столичная власть усилила карантин).

Продуктовые ярмарки в столице прекращают деятельность с 1 апреля.

Новые ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Кличко призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил заведениями, учреждениями и гражданами.

“Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий. Мы ввели ограничения. Но видим, что ситуация не улучшается. Медицинская система захлебывается. У нас много болеет и медиков. А пациентам кто-то должен помогать?! Врачи и медсестры по двое суток не выходят из отделений. Они уже валятся с ног. Поэтому, я надеюсь, киевляне наконец поймут, что нельзя игнорировать правила и делать вид, что вируса нет. Поймут, что придется потерпеть, чтобы потом скорее вернуться к нормальной жизни!” – подчеркнул Кличко.