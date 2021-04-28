Місцева влада Києва прийняла рішення послабити карантин у місті. Зокрема, з 1 травня відміняються спецперепустки в громадському транспорті, а з 5 травня – запрацюють учбові заклади.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Сьогодні вранці Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про послаблення протиепідемічних заходів у столиці. Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із “червоної зони”, – сказав він.

Зокрема, за словами Кличка, з 1 травня відновить роботу з дотриманням визначених норм весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі.

Також з суботи запрацюють заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри та Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

Крім того, 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Кличко додав, що контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений. Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Він також наголосив, що якщо ситуація знову погіршиться, нових обмежень не уникнути.