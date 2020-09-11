В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. В связи с этим в столице снова введут ряд ограничений.

Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, с понедельника, 14 сентября, в Киеве будут действовать следующие ограничения:

Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек. – Один человек на 10 кв. метров площади здания.

Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, – кроме отелей.

Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

Проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв. м. помещения.

Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха – санаториев и лагерей в столице и пригороде.

Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50 % мест для сидения.

“Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, – сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно – посещают общественные учреждения. Полиция, которая получает данные о больных, обязана отслеживать перемещение пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции. Как того требует законодательство”, – подчеркнул Кличко.

Отметим, что в Киеве зафиксировали новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. В частности, за минувшие сутки, 10 сентября, коронавирус подтвердили у 404 человек.