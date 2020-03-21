Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, пользоваться транспортом смогут только сотрудники экстренных служб, аптек и магазинов продуктов.
“Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья”, – написал Аваков.
Кроме того, Аваков анонсировал ужесточение мер карантина уже со следующей недели. По его мнению, тотальный карантин – это та мера, которая необходима Украине, чтобы минимизировать число зараженных коронавирусом в стране.
“На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности! Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не увольнение, не отправленные за свой счет – на карантине! Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!”, – подчеркнул он.
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