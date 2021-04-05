Через карантин для общественного транспорта Киев с самого утра стоит в огромных пробках.

Об этом рассказывают #Буквы.

Самые большие заторы фиксируются на правом берегу Киева – движение затруднено на всех мостах: Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком в направлении правого берега.

Затруднено затем автотранспорта по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, проспектом Героев Сталинграда, улице Богатырская, на проспекте Степана Бандеры, на улицах Вышгородская, Елены Телиги, Семена Скляренко, Юрия Ильенко.

Есть заторы на проспектах Победы, Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, Владимирском спуске, Воздухофлотском проспекте, проспекте Любомир Гузар, проспекте Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.

Из-за проблем с общественным автотранспортом значительно подорожали услуги такси.

Напомним, с 5 апреля в связи с ростом заболеваемости на коронавирус Киев ввел жесткие карантинные ограничения.