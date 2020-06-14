По состоянию на 14 июня Киев и десять областей не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных ограничений.

Об этом говорится в данных на сайте Министерства охраны здоровья.

По данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Все регионы не соответствуют показателям инцидентности Киев (16,38 на 100 тыс. населения при предельному показателю 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (16,64), Волынская (33,55), Львовская (26,92), Житомирская (13,58), Закарпатская (24,73), Ровенская (25,59), Тернопольская (14,64), Черновицкая (30,74), Ивано-Франковская (12,14) и Черниговская (13,23) области.

В то же время, все эти области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определенный как не менее 12) и показателям заполнения коек в больницах, которые принимают больных коронавирусом (определенный как не более 50 %).

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополя отсутствуют.