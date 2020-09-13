Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, к ослаблению карантина не готовы Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
В этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения.
Признаки по которым не может быть ослаблен карантин следующие: загруженность коек в больницах составляет более 50% в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних семи дней показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.
- Школы Киева с 14 сентября переходят на работу в условиях “оранжевого” уровня эпидемиологической опасности.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.