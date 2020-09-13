По состоянию на 13 сентября Киев и еще 19 областей не готовы к смягчению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, к ослаблению карантина не готовы Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения.

Признаки по которым не может быть ослаблен карантин следующие: загруженность коек в больницах составляет более 50% в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних семи дней показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.