Столица Украины – Киев и Винницкая область сейчас находятся ближе всего к переходу в "красную" зону карантина.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он напомнил, что в “красной” зоне сейчас находятся четыре области – Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская.

“Сейчас, если посмотреть на показатели в различных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на “красный уровень”. Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления: (следует, – ред.) усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения”, – подчеркнул Степанов.

Кроме этого, он рассказал, что заболеваемость в Украине продолжает расти.

Так, за прошедшую неделю обнаружили 60 748 новых случаев заболевания COVID-19, что почти на 6 тысяч больше по сравнению с предыдущей неделей. На прошлой неделе госпитализировали 22 514 человек (а неделей ранее – было примерно 21 тыс. госпитализаций).

(На видео – с 1:40)

Как известно, на прошлой неделе в Виннице ввели некоторые ограничения “красной” зоны карантина из-за сложной ситуации с коронавирусом. Отмечалось, что в городе заняты все места в реанимационных отделениях.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко объявил, что из-за угрожающей ситуации с заболеваемостью COVID-19 столичные власти приняли решение начать весенние каникулы для 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта.

Кличко также призвал Кабинет Министров расширить перечень карантинных ограничений, действующих в “оранжевой” зоне.

Сейчас Киев и Винницкая область находятся в “оранжевой” зоне карантина. Согласно правилам адаптивного карантина, “оранжевый” уровень эпидемической опасности устанавливается после “желтого” и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации.

Он не предусматривает установления дополнительных ограничений на государственном уровне, однако сигнализирует об опасности приближения к “красной” зоне карантина.

То есть в регионах из “оранжевой” зоны действуют ограничения “желтой” зоны карантина. Однако местные органы самоуправления имеют право вводить дополнительные ограничения.