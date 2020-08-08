Об этом проинформировали в Министерстве охраны здоровья Украины.
Эпидемическая ситуация в указанных регионах не соответствует установленным критериям.
Так, ослаблять карантин не могут:
• Киев, так как превышена динамика выявления случаев коронавируса COVID-19;
• Волынская область – превышен коэффициент выявления новых больных;
• Ивано-Франковская область – превышен коэффициент обнаружения больных;
• Киевская область – превышена динамика выявления новых случаев;
• Одесская область – превышены коэффициент выявления больных и динамика;
• Ровенская область – превышены коэффициент выявления больных и динамика;
• Харьковская область – превышены коэффициент выявления больных и динамика;
• Черновицкая область – превышены коэффициент выявления больных и динамика, а также показатель загруженности коек в больницах;
• Черниговская область – превышен коэффициент обнаружения новых больных.
Как известно, в Украине с 1 августа регионом со значительным распространением COVID-19 считается такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:
• загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, превышает 50%;
• среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;
• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11% (если из протестированных 100 человек 11 и больше оказались инфицированы, тогда этот показатель превышен);
• показатель динамики возрастания случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней).
При этом Украину разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”. В каждой из них действуют свои ограничения.
“Желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности может вводиться в регионе, если указанные признаки наблюдаются более пяти дней подряд. Перейти в более “легкую” зону можно после того, как ситуация улучшается три дня подряд.
- В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- В Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”.