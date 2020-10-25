Рейтинг опубликован на сайте The World’s best cities.
“Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но она одна из самых ярких. Город — живая энциклопедия славянской истории, которой 1500 лет”, – говорится в описании.
Отмечается, что Киев является “архитектурно наделенным, дружественным и креативным”. Авторы рейтинг также выделили Киево-Печерскую лавру, Софийский собор, Михайловский Златоверхий монастырь, Владимирский собор и киевские музеи.
В тройку лидеров рейтинга вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж.
Resonance Consultancy — одна из ведущих мировых консалтинговых компаний в области недвижимости и экономического развития. В рейтинге The World‘s 100 Best Cities анализируют города-миллионники с точки зрения их привлекательности для туризма, проживания и ведения бизнеса.
- 16 апреля Киев попал на первую строчку рейтинга самых загрязненных городов мира.