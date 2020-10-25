Киев занял 87-е место в рейтинге лучших городов мира The World’s best cities от компании Resonance.

Рейтинг опубликован на сайте The World’s best cities.

“Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но она одна из самых ярких. Город — живая энциклопедия славянской истории, которой 1500 лет”, – говорится в описании.

Отмечается, что Киев является “архитектурно наделенным, дружественным и креативным”. Авторы рейтинг также выделили Киево-Печерскую лавру, Софийский собор, Михайловский Златоверхий монастырь, Владимирский собор и киевские музеи.

В тройку лидеров рейтинга вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Resonance Consultancy — одна из ведущих мировых консалтинговых компаний в области недвижимости и экономического развития. В рейтинге The World‘s 100 Best Cities анализируют города-миллионники с точки зрения их привлекательности для туризма, проживания и ведения бизнеса.