Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам директора КП “Центр организации дорожного движения” Виктора Черния, на сегодня ни одна из этих улиц не соответствует необходимым критериям, чтобы внедрять такие изменения в скорости.

“Представители Департамента транспортной инфраструктуры, Управление патрульной полиции, КК “Киевавтодор” и КП “Центр организации дорожного движения” провели обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч. Обследование показало , что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методике принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующим государственным нормам и стандартам”, – сообщил Черний.

По его словам, на этих улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, и против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество. Вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и так далее.

“Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! А на эту улицу приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных”, – отметил директор “Центра организации дорожного движения”.