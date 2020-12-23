Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Осадки довольно интенсивно засыпали столицу и не спешили таять.

Движение по Северному, Южному мостам, мосту Патона и другим было затруднено в сторону правого берега.

На центральных улицах столицы наблюдались пробки.

Сніг у Києві

Как сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, с начала суток поступило 161 сообщение о ДТП в Киеве (из которых 2 сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными). Данные он привел по состоянию на 13:10.

В Киевской городской госадминистрации проинформировали, что улицы и тротуары столицы убирают около тысячи работников дорожной службы.

Сейчас задействована 371 единица спецтехники. Продолжает работу 71 бригада по ручной уборке (480 работников).

“Всего на спецмашинах, в бригадах по ручной уборке задействовано около тысячи работников дорожной службы. Ситуация в городе под контролем. Объекты и бригады по ручной уборке работают в круглосуточном режиме”, – отметили в КГГА.

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Фото: #Буквы

  • В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, в последующие двое суток по всей стране ожидается мокрый снег и дождь, местами, кроме юга, на дорогах гололедица.