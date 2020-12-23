Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Осадки довольно интенсивно засыпали столицу и не спешили таять.
Движение по Северному, Южному мостам, мосту Патона и другим было затруднено в сторону правого берега.
На центральных улицах столицы наблюдались пробки.
Как сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, с начала суток поступило 161 сообщение о ДТП в Киеве (из которых 2 сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными). Данные он привел по состоянию на 13:10.
В Киевской городской госадминистрации проинформировали, что улицы и тротуары столицы убирают около тысячи работников дорожной службы.
Сейчас задействована 371 единица спецтехники. Продолжает работу 71 бригада по ручной уборке (480 работников).
“Всего на спецмашинах, в бригадах по ручной уборке задействовано около тысячи работников дорожной службы. Ситуация в городе под контролем. Объекты и бригады по ручной уборке работают в круглосуточном режиме”, – отметили в КГГА.
- В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, в последующие двое суток по всей стране ожидается мокрый снег и дождь, местами, кроме юга, на дорогах гололедица.