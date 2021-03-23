Об этом сообщают #Буквы.

По словам синоптика Натальи Диденко, снег принес в столицу атмосферный фронт.

Стоит отметить, что снег был кратковременным, но соцсети уже заполнили атмосферные фото и видео.

 

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Публикация от Анна Кирик (@anka_teres)

При этом масштабных пробок, вызванных непогодой, на дорогах Киева пока нет.