Об этом сообщил мэр Києва Виталий Кличко, инициировавший проект решения.
“Льготы и преференции для столичного бизнеса власть Киева ввела еще год назад, и они продолжают действовать. На сегодняшнюю сессию Киевсовета я вынес на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Вводя такие льготы – и для бизнеса, и для киевлян в целом – город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня продержаться предпринимателям и выжить людям”, – заявил Кличко.
Он отметил, что принятые изменения содержат:
- уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании владельцами заведений общественного питания. Площадок у стационарных учреждений и сезонных и летних площадок;
- увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компенсацию процентов не только по кредитам, которые уже введены год назад, но и по “кредитным линиям”. А также – о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы;
- уменьшение платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.
С 5 апреля и до конца локдауна парковка на площадках КП “Киевтранспарксервис” по решению столичных властей будет бесплатной.
Также, в КГГА напомнили, что с 5 апреля и до завершения действия строгих ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП “Киевтранспарксервис”.
- В Киеве с понедельника, 5 апреля, существенно усилен карантин: закрылись школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, пускают по спецпропускам. Из-за ограничений для общественного транспорта Киев с самого утра стоял в огромных пробках.
- В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в Киеве намерены продлить жесткий локдаун.