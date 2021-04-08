Об этом сообщил мэр Києва Виталий Кличко, инициировавший проект решения.

“Льготы и преференции для столичного бизнеса власть Киева ввела еще год назад, и они продолжают действовать. На сегодняшнюю сессию Киевсовета я вынес на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Вводя такие льготы – и для бизнеса, и для киевлян в целом – город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня продержаться предпринимателям и выжить людям”, – заявил Кличко.

Он отметил, что принятые изменения содержат:

уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании владельцами заведений общественного питания. Площадок у стационарных учреждений и сезонных и летних площадок;

увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компенсацию процентов не только по кредитам, которые уже введены год назад, но и по “кредитным линиям”. А также – о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую ​​компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы;

уменьшение платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

С 5 апреля и до конца локдауна парковка на площадках КП “Киевтранспарксервис” по решению столичных властей будет бесплатной.

Также, в КГГА напомнили, что с 5 апреля и до завершения действия строгих ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП “Киевтранспарксервис”.