Об этом сообщается на официальном сайте Киевсовета.
Решение касается установления платы за доступ к элементам инфраструктуры, объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности.
“Сегодня мы утвердили честные правила сотрудничества коммунальных предприятий и учреждений с операторами мобильной связи. Поэтому они теперь ежемесячно будут легально платить налоги в столичный бюджет за пользование инфраструктурой города. С принятием этого решения ожидаем появление 4G в метрополитене и в целом лучшее качество связи” , – отметил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.
Размер оплаты будет определяться предприятиями, учреждениями и коммунальными организациями, являющимися их балансодержателем или владельцами. Суммы не должны превышать размер, установленный законом.
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