В четверг, 12 марта, Киевский городской совет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитена. Решение поддержал 71 депутат.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевсовета.

Решение касается установления платы за доступ к элементам инфраструктуры, объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности.

“Сегодня мы утвердили честные правила сотрудничества коммунальных предприятий и учреждений с операторами мобильной связи. Поэтому они теперь ежемесячно будут легально платить налоги в столичный бюджет за пользование инфраструктурой города. С принятием этого решения ожидаем появление 4G в метрополитене и в целом лучшее качество связи” , – отметил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Размер оплаты будет определяться предприятиями, учреждениями и коммунальными организациями, являющимися их балансодержателем или владельцами. Суммы не должны превышать размер, установленный законом.