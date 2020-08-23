Covid-19 Украина

обновлено 23.08.2020 в 22:02

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22 августа

Киевская актриса обвинила коллегу в домогательствах, другой актер ей резко ответил

Киевская актриса Татьяна Острецова обвинила коллегу Владимира Владимирова в якобы сексуальных домогательствах на съемочной площадке.

Воскресенье, 23 августа 2020, 23:28

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, это произошло во время сцены, и она не решилась остановить съемки. Острецова призналась, что жалеет об этом.

“Он неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот му*ак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади – он лапал меня за ягодицы”, – написала девушка.

Актриса считает, что Владимиров и ранее приставал к девушкам, однако из-за страха они молчат.

“Камеры могут подтвердить, что его руки постоянно лезли мне между ног. И в дублях я пыталась выкручиваться как могла, чтобы он не смог снова это сделать. В течение 4-5 дублей этот извращенец каждый раз пытался подниматься рукой выше колен, но я выкручивалась. Я до сих пор чувствую на своем теле ощущения от этого морального урода. Я уверена, что я не первая девушка, с которой он так поступил. Все молчат. И от стыда и страха мне тоже хотелось просто все это забыть!” – рассказала Острецова.

Пост девушки прокомментировал актер киевского театра им. Леси Украинки Михаил Аугуст. Он посоветовал ей сменить профессию.

“Меняй профессию и иди в монастырь, дубина. Актерская “деятельность”, не предусматривает скованности на площадке. Если ты такая “недотрога”, либо не снимайся, сиди дома с мужем, или, выставляй рейдер. Мужик молодец, я бы еще круче с тобой поступил”, – написал он.

Добавим, сообщение актер вскоре удалил. PR-директор Одесского международного кинофестиваля и украинской киноакадемии Татьяна Власова на своей странице в Facebook опубликовала скрин комментария актера Михаила Аугуста.

“Михаил Аугуст, вы, конечно, удалили свой комментарий и не ответили на мой вопрос под ним. Поэтому я продублирую его здесь. Итак, что же вы имеете в виду под словами “я бы с тобой еще круче поступил?”. И можно ли считать это вашим методом перевоспитания “недотрог”? Такие дела. Господин Аугуст не захотел отвечать, зато забанил меня”, – написала Власова.

Напомним, в июне глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа от “СН” Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко употребил следующие выражения: “баба рабочая, как корабельная сосна”, и “вообще красотка”.

Изначально Александр Корниенко утверждал, что разговор о “корабельной сосне” смонтирован. Впоследствии он заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.

  • Как сообщил #Буквам специалист по монтажу Владислав Константинов, на видео разговора Александра Корниенко и Давида Арахамии нет признаков монтажа.
  • Во фракции “Слуга народа” определились, как можно наказать Александра Корниенко за сексистские высказывания о “корабельной сосне” и “бабе рабочей”. Как писали #Буквы, за сексистские высказывания заместитель главы фракции будет отстаивать поправку о гендерной квоте 50 на 50, которая многим не нравилась.
Теги: сексуальне насилля, акторка, Киев, сексскандал

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