Об этом на брифинге в пятницу сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

“В регионе в течение последних дней стремительно начало расти количество больных коронавирусом. За прошедшие сутки, 18 марта, имеем антирекорд — заболели 1134 жителя. К сожалению, 27 умерли. На сегодня еще есть места в больницах, профильные медучреждения загружены на 54,3% . Есть кислород — свободных коек, подключенных к кислороду, 1199, или более 43%”, — сказал он.

Уровень госпитализации в области тоже высокий: за минувшие сутки госпитализировали 209 больных, а выписали только 102 пациента. В связи с этим было собрано внеочередное заседание по вопросам ТЭБ и ЧС, которая приняла решение об усилении карантинных ограничений в регионе.

“Принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона с 21 марта 2021 года, то есть с воскресенья”, — сообщил глава КОДА.

Карантин, согласно протоколу, ввели до 9 апреля.

Какие ограничения вводят?

Запрещены перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, в трамваях, троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения.

Богослужение разрешаются только при условии обеспечения площади помещения не менее 10 кв. м на одного человека.

Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и тому подобное. Исключение – адресная доставка и заказ на вынос.

Также запрещена работа торгово-развлекательных и детских развлекательных центров.

Разрешена работа магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и магазины цветов. Но при условии, что в магазине находится 1 человек на 20 кв.м. Непродовольственным магазинам разрешено работать только в формате доставки и выдачи заказов.

Запрещена работа учреждений культуры, бассейнов, спортивных залов.

Спортивные соревнования должны будут происходить без зрителей.

Что касается заведений образования, учащиеся старших классов после весенних каникул будут учиться дистанционно. Начальная школа и детсады будут работать, как раньше.