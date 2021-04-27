Депутати Київської обласної ради змінили свого голову. Очільник облради Олександр Скляров на це засідання не з'явився, але був звільнений. На його місце призначили депутатку Наталію Гунько.

Про це повідомляють нардеп від “ЄС” Вікторія Сюмар, новообрана голова облради Наталія Гунько і рух “Чесно”.

У вівторок, 27 квітня, депутати облради зібралися на позачергове засідання. На цій позачерговій сесії головним питанням було звільнення голови облради Олександра Склярова, який представляє політсилу “Слуга народу” та його заступників — Марини Сапожко (“Батьківщина) та Валерія Ксьонзенко (“ОПЗЖ”).

Звільнення Склярова

Рішення про звільнення Склярова з посади голови облради було ухвалене 59 голосами. Загалом були присутніми 60 з 84 депутатів облради.

“Київська обласна рада відправила у відставку Олександра Склярова та всю президію облради. За це проголосувало 59 депутатів. Сам Скляров на сесію не прийшов, аргументувавши це… страсним тижнем”, — повідомила Сюмар, додавши, що під його керівництвом облрада не проводила засідань цього року.

Представники руху “Чесно”, що були присутніми під час цих подій, зазначили, що напередодні Скляров відмовився скликати сесію облради.

У вівторок, коли депутати прийшли до облради, їх не пустили до сесійної зали. Саме ж голосування відбувалося за відсутності світла.

“Депутати зібралися для проведення сесії в приміщенні ради, але замки сесійної зали поміняли і їх не пустили. Телефоном голова Скляров відмовився відчинити і не прийшов. Депутати пішли до великої зали і, коли прийшов час голосувати за звільнення голови, у залі вимкнули світло”, — інформує “Чесно”. Призначення нових очільників КОР

Після цього депутати проголосували за нового голову облради. Очільницею КОР стала представниця “Слуги народу” Наталія Гунько. Депутати також переобрали заступників голови ради. Ними стали двоє депутатів облради, які вже були заступниками голови у попередньому скликанні. Це Ярослав Добрянський (“За майбутнє”, у попередній каденції представляв “Наш край”) та представниця “ЄС” Тетяна Семенова. Їхні кандидатури підтримали 58 депутатів.

Гунько прокоментувала своє обрання так:

“Для мене велика честь та відповідальність очолити Київську обласну раду. Дякую за довіру обласним депутатам та виборцям, які мене обрали! Дуже сподіваюсь, що навіть відсутні сьогодні депутати почують потреби мешканців області і почнуть шляхом відкритого діалогу працювати на користь Київщини”.

Що відомо про Наталію Гунько — нову голова Київської облради?

Наталія Гунько була також депутаткою і в облраді 7 скликання. Тоді вона представляла політсилу “Радикальна партія Олега Ляшка”.

Згідно з інформацією з відкритих реєстрів, Гунько є бенефіціаркою ТОВ “Гільдія права” (юридична компанія). Також вона є співвласницею ТОВ “Транспортна компанія “Експрес-круїз”.

Раніше на неї було оформлено ПП “Граніт Трейд”, яке займалося виробництвом цегли, черепиці та інших будматеріалів (зараз діяльність компанії припинено).

Крім цього, Наталія — дружина народного депутата 9 скликання Анатолія Гунька. Він зараз також представляє політсилу “Слуга народу”. Однак у 2015 році балотувався до Київської облради від партії “Наш край”, а у 2019 році — у парламент від “Батьківщини”.

Гунько все ж став нардепом за підсумками довиборів в Раду, які відбулися на 208-му окрузі в жовтні 2020 року. На цьому ж окрузі балотувався Олег Ляшко.

Анатолій Гунько був фігурантом справи про незаконне привласнення земель держпідприємства “Радіопередавальний центр” у Броварах (справу розслідували з 2014 року, закрили у 2019 році у зв’язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості фігурантів). В рамках цієї справи у 2018 році на майно Гунька (4 земельних ділянки, частина будинку, дві квартири, 4 авто) було накладено арешт, який зняли за два роки.

Сама Наталія Гунько привертала увагу журналістів, коли не відбила майно чоловіка, з його зняли арешт, у своїй електронній декларації.

З її останньою декларацією можна ознайомитись тут. Значних змін у майновому стані за останній рік нею не задекларовано. Вона не зберігає готівку, володіє двома авто (Mercedes-Benz ML350, 2009 р.в. та BMW 730LD, 2018 р.в.).

З нерухомого майна родини на Наталію оформлені житловий будинок, дачний будинок та 6 земельних ділянок в Броварському районі, квартира в Броварах.