У 23-му турі чемпіонату України "Динамо" перемогло у Києві "Інгулець" та достроково здобуло золоті медалі.

Про це повідомляє видання XSport.ua.

Кияни вийшли на поле дуже зарядженими і забили два швидких м’ячі: на 4-й хвилині відзначився Забарний.

На 14-й забив Бесєдін.

У другому таймі на 48-й забив Віктор Циганков. Потім Віктор зробив дубль.

5-й м’яч киян забив Попов.

“Динамо” – “Інгулець” 5:0

Голи: Забарний, 4, Бесєдін, 14, Циганков, 48, 70, Попов, 82

“Динамо” набирає 58 очок і стає недосяжним для “Шахтаря” за 3 тури до завершення чемпіонату України.

“Динамо” оформило 16-е чемпіонство України в своїй історії. В останній раз кияни ставали чемпіонами України в сезоні 2015/16.