Про це повідомляє видання XSport.ua.
Кияни вийшли на поле дуже зарядженими і забили два швидких м’ячі: на 4-й хвилині відзначився Забарний.
На 14-й забив Бесєдін.
У другому таймі на 48-й забив Віктор Циганков. Потім Віктор зробив дубль.
5-й м’яч киян забив Попов.
“Динамо” – “Інгулець” 5:0
Голи: Забарний, 4, Бесєдін, 14, Циганков, 48, 70, Попов, 82
“Динамо” набирає 58 очок і стає недосяжним для “Шахтаря” за 3 тури до завершення чемпіонату України.
“Динамо” оформило 16-е чемпіонство України в своїй історії. В останній раз кияни ставали чемпіонами України в сезоні 2015/16.
- У грудні Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував список найкращих футбольних клубів в історії Ліги чемпіонів. Київське “Динамо” в ньому посіло 11 місце.