Накануне на НСК "Олимпийский" в Киеве прошел футбольный матч между "Динамо" и венгерским клубом "Ференцварош", по итогам которого киевляне одержали победу и вышли в плей-офф Лиги Европы.

#Буквы предлагают посмотреть видео голов поединка.

Матч 6 тура группового раунда Лиги чемпионов стартовал в 22:00.

Встреча на НСК “Олимпийский” завершилась со счетом 1:0.

Обе команды напряженно провели первую половину игры: с акцентом на обороне и практически не создав голевых моментов.

Перед перерывом “Ференцварош” “обосновался” у ворот “Динамо”, выполнив серию угловых. Однако киевляне смогли защитить ворота.

На второй тайм команды вышли без замен, однако “Динамо” начало смелее действовать в атаке.

Переломной для “Динамо” стала 60-тая минута поединка: Денис Попов после подачи со штрафного забил единственный гол в матче.

Победа вывела “Динамо” в 1/16 финала Лиги Европы. А “Ференцварош” покинул еврокубки.

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур. “Динамо” – “Ференцварош” – 1:0.

“Динамо”: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук (К) (Андриевский, 90+2), Шапаренко – Цыганков (Леднев, 86), Гармаш (Шепелев, 70), де Пена (Супряга, 70) – Вербич (Родригес, 86).

“Ференцварош”: Дибус – Ловренчич (К) (Ботко, 80), Блажич, Двали, Хайстер – Ляйдуни, Харатин (Исаэл, 74), Сомалиа – Узуни (Батурина, 73), Зубков (Мак, 80) – Нгуэн (Боли, 86).

Гол: Попов (60).

Предупреждения: де Пена (27), Гармаш (37) – Ляйдуни (45), Харатин (47), Блажич (59), Исаэл (84).