В Киеве семейные врачи и службы неотложной помощи смогут проводить тестирование пациентов на коронавирус на дому.

Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. И они – по медицинским показаниям – смогут оперативно делать диагностирования пациентам на дому. Это поможет оперативно подтверждать или исключать диагноз на коронавирус. И людям не нужно будет ехать в больницу. А только – связаться со своим семейным врачом”, – сказал он.

Кличко также отметил, что в больницах столицы уже есть более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких.

“Об аппаратах искусственной вентиляции легких, еще раз подчеркиваю: у нас их уже более 300! Половина этих аппаратов – в инфекционных отделениях определенных базовых больниц”, – сказал он.

Кроме того, вчера столичная власть передала медучреждениям столицы 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. Они оснащены современным оборудованием, в том числе и аппаратами искусственной вентиляции легких.

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