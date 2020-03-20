Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент #Букв.
“Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. И они – по медицинским показаниям – смогут оперативно делать диагностирования пациентам на дому. Это поможет оперативно подтверждать или исключать диагноз на коронавирус. И людям не нужно будет ехать в больницу. А только – связаться со своим семейным врачом”, – сказал он.
Кличко также отметил, что в больницах столицы уже есть более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких.
“Об аппаратах искусственной вентиляции легких, еще раз подчеркиваю: у нас их уже более 300! Половина этих аппаратов – в инфекционных отделениях определенных базовых больниц”, – сказал он.
Кроме того, вчера столичная власть передала медучреждениям столицы 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. Они оснащены современным оборудованием, в том числе и аппаратами искусственной вентиляции легких.
- По состоянию на сегодня, 20 марта, в Киеве на коронавирус протестировали почти 300 человек.
- По состоянию на вечер 19 марта количество случаев COVID-19 по Украине достигло 26. Из них 3 — летальных.