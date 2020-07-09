Пресс-конференцию открыли представители кинофестиваля “Молодость”.

Андрей Халпахчи, художественный руководитель КМКФ “Молодость” напомнил, что в этом году фестиваль празднует свой 50-летний юбилей, а следующий 49-й сезон пройдет 22-30 августа 2020. Откроет фестиваль украинская картина “Забытые” Дарьи Онищенко. Фильм прессе представили продюсер Игорь Савиченко и исполнительница главной роли Марина Кошкина.

Также к фильму режиссера Дарьи Онищенко будет изготовлено звукоописание для незрячих людей и развернуты субтитры для глухих зрителей, которые смогут посмотреть ленту, загрузив перед тем специальные приложения Earcatch и Subcatch на свой смартфон. Об этом рассказала соучредитель агентства “Доступное Кино”, Юлия Сачук.

Генеральный директор фестиваля Иван Адамчук заявил о новых направлениях в деятельности компании, в частности проведения индустриальных событий. Первой из них станет Первый Форум | Продакшн в Украине, который состоится уже в этом месяце – 24-25 июля на крыше коворкинга Kooperativ.

Дмитрий Онисович, директор по маркетингу “Молодости” отметил, что перед обновленной командой фестиваля появились новые задачи:

“Когда пришли, увидели что у фестиваля есть богатая история, в которой много взлетов и падений, есть определенная аудитория, но нет ключевого – бренда. Первой задачей было его создание – бренда самого старого, самого значимого кинофестиваля Украине. Мы начали искать единомышленников, таких как мы: молодых, талантливых, амбициозных. И мы их нашли”.

Среди единомышленников и партнеров фестиваля, которые уже присоединились и будут помогать воплощать следующий сезон – Kyiv Academy of Media Arts (новый фестивальный дизайн), креативное агентство IAmIdea (стратегия и бренд), аудиотехнические партнер фестиваля M.A.G и гастрономический партнер Ulichnaya Eda.

49-й КМКФ “Молодость” состоится как физически, так и онлайн. Специально к следующему сезону фестиваль создает виртуальный кинозал – собственную онлайн-платформу, над разработкой которой работает веб-продакшн студия Vintage. Этот проект возник в условиях карантина и сейчас воплощается благодаря поддержке Украинского Культурного Фонда. Виртуальный кинозал после завершения августовского фестиваля будет функционировать как информационная платформа организации “Молодость”.