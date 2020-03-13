В связи с последними решениями Кабинета Министров и Киевской городской государственной администрации о временном ограничении массовых мероприятий в Украине компания Run Ukraine провела консультативное совещание по поводу проведение Киевского полумарафона 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON 2020 4-5 апреля.

Run Ukraine не рассматривает вариант отмены мероприятия. Киевский международный полумарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON будет проведен в 2020 году, но в другие даты, во второй половине года.

На данный момент мы проводим переговоры с КГГА относительно новой даты проведения Киевского международного полумарафона. Новую дату 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON 2020 будет анонсировано после её согласования с городской властью, 31 марта 2020 года.

Мы ни на минуту не прекращаем работу над организацией этого грандиозного бегового события. Не менее каждого из вас мы стремимся к тому, чтобы 16 500 бегунов вышли на свои старты и достигли главной победы в жизни – победы над собой. В это непростое время мы продолжаем двигаться вперед и призываем вас не останавливаться и бежать к новым победам и свершениям.

Run Ukraine с вами.

Ведь именно об этом мы говорим каждый раз, когда приглашаем #бежатьвместе