Run Ukraine не рассматривает вариант отмены мероприятия. Киевский международный полумарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON будет проведен в 2020 году, но в другие даты, во второй половине года.
На данный момент мы проводим переговоры с КГГА относительно новой даты проведения Киевского международного полумарафона. Новую дату 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON 2020 будет анонсировано после её согласования с городской властью, 31 марта 2020 года.
Мы ни на минуту не прекращаем работу над организацией этого грандиозного бегового события. Не менее каждого из вас мы стремимся к тому, чтобы 16 500 бегунов вышли на свои старты и достигли главной победы в жизни – победы над собой. В это непростое время мы продолжаем двигаться вперед и призываем вас не останавливаться и бежать к новым победам и свершениям.
Run Ukraine с вами.
Ведь именно об этом мы говорим каждый раз, когда приглашаем #бежатьвместе