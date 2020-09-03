В этом году в Run Ukraine решили объедниить медали беговых мероприятий единой идеей “Будущее невозможно без прошлого”. Невозможно двигаться вперед, куда-то бежать и строить новое, не зная своей истории, не зная, что было раньше. Именно поэтому каждая медаль Беговой Лиги Украинских Мейджоров Ukrainian Majors Running League Online в 2020 году посвящена определенному историческому событию или персоналии.

Знаковым событием Киевского полумарафона стала 180-я годовщина с дня выхода “Кобзаря” Тараса Шевченко. Цитаты из “Кобзаря” вынесены на медали дистанций 4.2 км, 10 км и 21 км.

“Бег – это не только физическа янагрузка. Каждый человек переживает свои эмоции, свою личную историю. И все, что мы делаем сейчас, основывается на том, что мы делали ранее, переживали ранее, ощущали ранее. Это та история, которую мы хотели рассказать через медали этого Киевского полумарафона, – объяснила Виктория Веремеенко, директор по маркетингу и коммуникациям Run Ukraine. – “Кобзарь” – одна из основоположных книг для украинской культуры. Даже через годы мы разделяем идеалы, изложенные на его страницах и верим, что “наша дума, наша пісня не вмре, не загине”.

“Кобзарь” 1840-го года ознаменовал начало новой эпохи в украинской культуре и литературе, впервые поговорив с народом одним языком и очертив новые границы для украинского писательства. Этим сборником Шевченко доказал, что границ не существует, что можно писать на “запретные” темы, что надо бросать вызов своим страхом.

Участие в полумарафоне – это тоже своего рода вызов и борьба со страхами, поэтому очень символично, что на медали, которую получит финишер 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online будет цитата из “Кобзаря”: “Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине… / От де, люде, наша слава, / Слава України!”

“Ты сможешь все! Это мысль и идея, в которую мы в Work.ua бесконечно верим. Марафон, как и любая дистанция в жизни, начинается с первого шага. Мы верим в тех, кто пытается, кто ставит цели и идет к ним. Мы верим в каждый следующий шаг, ведущий к цели”, – отмечают в Work.ua.

Благодаря необічному формату онлайн все участники полумарафона смогут принять участие в забеге и получить медали, не нарушая условий карантина: каждый будет бежать выбранную дистанцию в удобное для себя время и по любому маршруту.

Для участия в Киевском полумарафоне 19-20 сентября необязательно приезжать в Киев. Препятствием не станут даже закрытые границы: уже зарегистрировались участники из 42 стран мира, и регистрация продолжается.

Присоединиться к забегу и получить медаль может каждый желающий, независимо от уровня своей спортивной подготовки. Все, что необходимо – пройти регистрацию на сайте полумарафона, а в день мероприятия выйти на пробежку, включив на телефоне любое беговое приложение. Все бегуны, преодолевшие дистанцию, получат медали, которые приедут к ним по почте.

Выбрать комфортную для себя дистанцию и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.

Контакты:

Анастасия Руссу

тел: +380 50 178 1168

email: [email protected]

Виктория Веремеенко

моб.тел: +380 67 995 27 67

email: [email protected]