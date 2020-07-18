Об этом сообщила компания-организатор беговых мероприятий Run Ukraine.

“Мы долго вынашивали это решение. Мы знаем, что такое многотысячный старт и какие неповторимые эмоции он дарит бегунам. Мы до последнего надеялись, что заболеваемость пойдет на убыль, карантин закончится и тысячи людей выйдут на старт без риска для себя и своих близких. Мы общались с медработниками и местной властью и искали именно тот формат, при котором бегуны смогут безопасно преодолеть свои дистанции”, – поделился генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Ожидалось, что в Киевском полумарафоне примут участие около 16 500 бегунов любителей и профессионалов из Украины и зарубежья, а в Киевском марафоне – 18 500 бегунов.

“К сожалению, почти невозможно спрогнозировать, удастся ли провести хотя бы одно беговое мероприятие офлайн. Есть риск того, что их придется отменять в последний момент: за неделю или даже за сутки, как это было с полумарафоном в Париже, – отметил Дмитрий Черницкий. – Мы можем смириться и сидеть дома, пока пандемия не закончится. но разве это в стиле бегунов? Мы знаем, что такое преодолевать грани возможного. Мы не умеем ровно сидеть на месте и мириться с обстоятельствами. Поэтому Лига не отменяется. Лига будет онлайн”.

Киевский полумарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON и Киевский марафон 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON входят во всеукраинскую беговую Лигу Under Armour Ukrainian Majors Running League. В этом году она полностью переходит в онлайн-формат.

Under Armour Ukrainian Majors Running League ONLINE объединит 5 беговых мероприятий:

22-23 августа 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON

19-20 сентября 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON

10-11 октября 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON

31 октября-1 ноября 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON

21-22 ноября 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON

Харьковский полумарафон 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON и запорожский полумарафон 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON в 2020 году не состоятся, и будут перенесены на 2021 год.

Беговые мероприятия в формате онлайн стали популярными во время карантина из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Онлайн-забеги, это забеги, которые позволяют принять в них участие дистанционно, пробежав в любом городе и по любому маршруту. Таким образом выдерживается соиальная дистанция, а значит, они являются безопасными и не нарушают условий карантина.

Для участия в таком мероприятии нужен только телефон или GPS-устройство, которое зафиксирует пройденную дистанцию. Преодолев ее, бегун получает медаль финишера – так же, как и на обычном забеге.

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