Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Крім того, пориви вітру 15-18 м/с прогнозуються і на Київщині.
У таку погоду, аби не травмуватися, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного вітру.
А ще сьогодні по всій Київській області прогнозуються дощі, температура повітря коливатиметься від +14 °C до +17 °C.
У Києві 6 травня очікується мінлива хмарність, можливий невеликий дощ.
- Сьогодні, 6 травня, дощі прогнозуються на більшій частині України, температура коливатиметься від +14 °C до +19 °C.