Жители многоэтажек Киева уже сейчас могут подать заявки на отключение от тепла, чтобы не переплачивать.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Отмечается, что действующее законодательство дает широкие возможности жителям многоквартирных домов для принятия коллективных решений.

В частности, для того, чтобы досрочно прекратить отопительный сезон, нужно принять соответствующее решение на общедомовых собраниях. Решение должны поддержать не менее 75 % жителей, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающую организацию – КП “Киевтеплоэнерго”, ООО “Евро-Реконструкция” или другой. Если сразу на собрание не удалось собрать всех жителей, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.

“Самое главное – прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на сборы, существует механизм письменной доработки – вы обходите соседей, знакомых с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающую организацию”, – пояснил Пантелеев.

В КГГА напомнили, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.