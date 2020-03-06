Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Отмечается, что действующее законодательство дает широкие возможности жителям многоквартирных домов для принятия коллективных решений.
В частности, для того, чтобы досрочно прекратить отопительный сезон, нужно принять соответствующее решение на общедомовых собраниях. Решение должны поддержать не менее 75 % жителей, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающую организацию – КП “Киевтеплоэнерго”, ООО “Евро-Реконструкция” или другой. Если сразу на собрание не удалось собрать всех жителей, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.
“Самое главное – прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на сборы, существует механизм письменной доработки – вы обходите соседей, знакомых с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающую организацию”, – пояснил Пантелеев.
В КГГА напомнили, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.
- Жительница одной из многоэтажек в Киеве получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму почти 53 тысячи гривен.