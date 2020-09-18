Соответствующий иск был подан в Окружной административный суд столицы, о чем проинформировали в его пресс-службе.
“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску жителя столицы к Кабинету Министров Украины”, – говорится в сообщении.
Киевлянин в своем иске отметил, что считает незаконными действия Правительства относительно необеспечения его медицинскими масками в период карантина . Он просит суд это признать.
“В обосновании своих требований он указал на противоправный отказ в предоставлении ему медицинских масок, поскольку считает, что льготные категории граждан на время введенного карантина должны обеспечиваться лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения бесплатно”, – уточнили в пресс-службе.
Подготовительное заседание по данному делу назначено на 30 октября.
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