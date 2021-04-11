Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленник повредил фасад помещения, забор и скрылся на авто.

Именно за машиной удалось установить маршрут его передвижения, ведь на объекте было видеонаблюдения.

Фото: Нацполиция

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Правоохранители провели обыск на место проживания человека, где обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, номерные знаки к автомобилям, оружие и патроны. Вещественные доказательства отправили на соответствующие экспертизы.

По данному факту следственными Шевченковского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту готовят сообщение о подозрении в совершении данных преступлений. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

К слову, 20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.