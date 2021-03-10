Блогер-киевлянин Даниил Гайдамаха ("Чернобровый") создал видео вроде с борта пассажирского самолета, пролетающего над Крымом. На видео Украинские капитан самолета в приветственной речи к пассажирам приглашает россиян воспользоваться аварийным выходом и воссоединиться "с родной гаванью".

Видео на своей странице в Facebook опубликовал Анатолий Штефан, офицер Генерального штаба ВСУ.

“Мы приближаемся к пункту назначения. Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над Крымским горам. Если на борту есть россияне, аварийные выходы промаркированы зелеными метками – есть прекрасная возможность воссоединиться с “родной гаванью”, – говорит в видео пилот.

На самом деле, это видео – троллинг.

Блогер просто наложил на видео другой звуковой ряд.

А вот оригинал видео:

Стоит отметить, что российский офис TikTok уже успел заблокировать видео украинском.