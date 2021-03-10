Видео на своей странице в Facebook опубликовал Анатолий Штефан, офицер Генерального штаба ВСУ.
“Мы приближаемся к пункту назначения. Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над Крымским горам. Если на борту есть россияне, аварийные выходы промаркированы зелеными метками – есть прекрасная возможность воссоединиться с “родной гаванью”, – говорит в видео пилот.
На самом деле, это видео – троллинг.
Блогер просто наложил на видео другой звуковой ряд.
А вот оригинал видео:
Стоит отметить, что российский офис TikTok уже успел заблокировать видео украинском.
- Ранее киевская блогерша с ником di.rubens, известная так же как Тася, или Таисия Маламан, сняла для ТикТок видеоролик на Аллее Небесной Сотни, в котором продемонстрировала свою симпатию к стране–агрессору. В кадре собеседник предлагал девушке выбрать одну из двух стран, и та со смехом постоянно выбирала Россию, отдавая ей предпочтение перед Украиной.
- Детальнее об этом инциденте – в материале.
- В соцсетях разгорелся скандал из-за заявлений 15-летнего блогера @maybe_lizaaaaa. У школьницы достаточно большая аудитория (около 142 тысяч подписчиков), которая на фоне скандала только увеличилась. В одном из последних видео она поделилась мыслями об украинском языке, называя его бесящим, и заявляя, что он ей “не вс***ся”.
- TikTok-блогерша Лиза Леоненко извинилась за свои заявления о том, как ее бесит украинский язык.