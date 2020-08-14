Киевлянка Елена Плангеу, попавшая зимой 2017 года в ДТП по вине коммунальных служб, которые некачественно расчистили дорогу, смогла в суде добиться компенсации материального ущерба от "Киеватодора" и Дорожно-эксплуатационного управления Печерского района.

Об этом Елена Плангеу рассказала #Буквам.

Предыстория

14 января 2017 года Елена Плангеу ехала на своем авто по Набережному шосе. В салоне вместе с ней находился ребенок.

На первой и второй полосе движения автомобилей коммунальными службами было оставлено большое количество песчано-снежной смеси, хотя дорожные службы должны были ее убрать с проезжей части. Машина девушки двигалась со скоростью 50 км/час. Предупредительных знаков о любых дорожных работах не было. Проезжая участок дороги у моста Патона в направлении Подола, девушка наехала на глыбу снега высотой 50-70 см. В результате автомобиль получил повреждения, также грязный снег попал под капот авто.

Елена вызвала полицию, чтобы зафиксировать повреждения. Но прождать пришлось полтора часа. “За это время, с таким потоком машин, уже весь лед размяли в кашу. Пока я стояла, при мне несколько авто несло на той ледяной каше!” – тогда рассказывала девушка.

Прибывшая полиция сделала виноватой в данной ситуации Елену: у нее забрали права и составили протокол.

“Оказывается, я должна была фиксировать снегоуборочную технику. Наш итог 5-часового доказывания: у меня забрали права и сказали готовиться к суду”, – написала она в соцсети.

В протоколе полиция настаивала на том, что Елена Плангеу не соблюла безопасную скорость движения и не учла дорожную обстановку, вследствие чего “совершила наезд на преграду”.

В суде Елена Плангеу не признала свою вину, указав, что двигалась по не расчищенной от снега полосе со скоростью 50 км/час. Увидев прямо на дороге глыбу снега, начала тормозить, но поскольку рядом шли другие автомобили, женщина не смогла резко изменить направление движения и применила тактику экстренного торможения. При этом избежать наезда на глыбу снега не удалось.

Для подтверждения своей позиции Елена Плангеу предоставила фото- и видеоматериалы.

23 марта 2017 року судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань рассмотрел материалы, поступившие из управления патрульной полиции Украины в г. Киеве, о привлечении женщины к административной ответственности.

Судья принял решение закрыть производство в связи с отсутствием состава правонарушения.

Иск к “Укравтодору”

Тогда Елена сообщила, что намерена подать в суд на “Укравтодор” для возмещения морального и материального ущерба.

В комментарии #Буквам Елена призналась, что после того, как подала иск состоялось множество судебных заседаний, но каждый раз они по каким-то причинам переносились – суд затягивался.

“Это реалии нашей украинской судебной системы. Мы когда в первом суде сказали, что хотим подавать на возмещение ущерба, судья был очень удивлен и сказал, что это может затянуться на годы. В итоге так и получилось – более трех лет мы добивались решения справедливости. И таки добились”, – сказала она.

И вот 18 марта 2020 года судья Печерского райсуда Киева поддержал требование Елены Плангеу о материальной компенсации.

“Взыскать с коммунального предприятия “Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района” г. Киева материальный ущерб в размере 25 867 грн… Взыскать с коммунального предприятия “Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района” г. Киева расходы связанные с рассмотрением дела в сумме 1633 грн”, – говорится в решении суда.

Елена Плангеу призывает всех, на чьей стороне правда, несмотря на реалии украинской судебной системы, не опускать руки – добиваться справедливости.