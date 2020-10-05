Сотни мигрантов из Уганды соврали о своей сексуальной ориентации, заявив, что они гомосексуалы, чтобы получить приют в Нидерландах.

Об этом сообщает издание NRC.

После анонимных сообщений и заявлений от других потенциальных мигрантов из Уганды, Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND) начала расследование.

Иммиграционная служба предполагает, что желающих попасть в Нидерданды за вознаграждение сопровождали контрабандисты.

Отмечается, что в Уганде гомосексуализм запрещен и карается длительным тюремным заключением. По этой причине с 2014 года представителям ЛГБТ из Уганды стало проще получить вид на жительство в Нидерландах.

Последние два года, во избежание мошенничества, все заявки тщательно рассматриваются опытными сотрудниками IND, из-за чего одобренных заявок стало в разы меньше.

Сейчас служба пересматривает более 200 одобренных заявок, авторы которых соврали о своей сексуальной ориентации. Отозвать в таких случаях вид на жительство довольно сложно, поскольку факт мошенничества нужно доказать.

Просители убежища часто врут не только о сексуальной ориентациии, но и о возрасте.

По данным министерства юстиции, в прошлом году в 264 случаях было так много сомнений относительно возраста заявителей, что понадобился медицинский осмотр. Мигранты часто пытаются выдать себя за несовершеннолетних, потому что детей без сопровождения нельзя депортировать.