Администрация президента США Джо Байдена пока не разработала иммиграционное законодательство, но отменила некоторые указы предшественника Дональда Трампа, сдерживающие поток нелегальных мигрантов на юге страны. Из-за этого количество детей, прибывающих в США нелегально, возросло за последние две недели втрое.

Об это сообщает американский телеканал Fox News.

Эти дети прибыли в США различными путями из Мексики и стран Центральной Америки без сопровождения родителей или кого-либо из взрослых. Согласно процедуре, таких детей задерживали на границе и селили в специальный приют на трое суток. Но количество детей превысило все существующие квоты. Их расселяют даже на военные базы в Вирджинии.

4 марта 2021 года в США было зарегистрировано 7,7 тысячи детей, которые прибыли на территорию США нелегально. Их судьбы следует решить федеральным властям. Это самый высокий показатель за последние два года.

За последние две недели в США прибыли более 3250 детей, что втрое больше, чем месяцем ранее.

Ожидается, что пик нелегальной миграции в США придется на следующие две недели, пока администрация Байдена не представила новое иммиграционное законодательство.

В Министерстве внутренних дел призвали всех сотрудников добровольно помочь с предстоящими трудностями. По последним данным, в феврале на южной границе задержали около 100 тысяч нелегальных мигрантов. В январе таковых было около 78 тысяч.

Это связано с тем, что администрация Байдена отменила Протоколы о защите мигрантов (MPP), которые действовали при Трампе и удерживали мигрантов. Те, кто приезжал в США незаконно, должны были ждать решения суда относительно того, могут они оставаться на американской территории или будут экстрадированы.

В то же время в Белом доме готовятся предложить масштабный закон об иммиграции, который предоставит возможность получить гражданство миллионам нелегальных иммигрантов.

“Мы работаем круглосуточно, чтобы заменить жестокость прошлой администрации упорядоченным, гуманным и безопасным иммиграционным процессом. Это сложно, и на это потребуется время. Но будьте уверены, мы сделаем это”, – заявил на прошлой неделе министр внутренних дел США.

Он призвал тех, кто хотел бы жить на территории США, повременить и пересекать границу тогда, когда будет готово соответствующее законодательство. Но его призыв, очевидно, проигнорировали.