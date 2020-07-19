Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже зафиксировано 6884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет
- 39 мужчин от 19 до 62 лет
- 4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Отмечается, что выздоровели за минувшие сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 2366 киевлян.
Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18, Печерском – 14 и в Днепровском районе – 11 случаев.
- В Украине по состоянию на утро 19 июля зафиксировано 58 842 случаев COVID-19, за сутки – 731.