Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло на 87 человек. Среди них 5 медиков.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже зафиксировано 6884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет

39 мужчин от 19 до 62 лет

4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Отмечается, что выздоровели за минувшие сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 2366 киевлян.

Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18, Печерском – 14 и в Днепровском районе – 11 случаев.