По состоянию на 7 августа, в мире количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 19 млн 101 тыс. 222 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

США остаются в лидерах по количеству обнаруженных случаев заражения коронавирусом – 4 883 654 человека. На втором месте Бразилия – 2 912 212 человек; третья Индия – там 2 027 074 больных.

Далее следуют Россия (870 187), Южная Африка (538 184), Мексика (462 690), Перу (455 409), Чили (366 671), Колумбия (357 710), Иран (320 117) и Испания (309 855) .

Умерли от коронавирусной инфекции 715 013 человек. В то же время выздоровели 11 551 370.