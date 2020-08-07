Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
США остаются в лидерах по количеству обнаруженных случаев заражения коронавирусом – 4 883 654 человека. На втором месте Бразилия – 2 912 212 человек; третья Индия – там 2 027 074 больных.
Далее следуют Россия (870 187), Южная Африка (538 184), Мексика (462 690), Перу (455 409), Чили (366 671), Колумбия (357 710), Иран (320 117) и Испания (309 855) .
Умерли от коронавирусной инфекции 715 013 человек. В то же время выздоровели 11 551 370.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса COVID-19.