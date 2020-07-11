Об этом сообщают #Буквы.
Количество пациентов, которые от начала эпидемии COVID-19 в Украине уже выздоровели от этой болезни, по состоянию на субботу, 11 июля, достигло 25 661.
Только за последние сутки выздоровел 861 человек. Эта цифра уже в который раз превысила суточное количество подтвержденных новых случаев коронавируса – болезнь за прошедшие сутки обнаружили в 800 человек.
С начала эпидемии в Украине больше всего людей выздоровели в Черновицкой, Ровенской областях и в Киеве.
- В Украине по состоянию на 11 июля подтверждено 52 843 случаи COVID-19, за сутки обнаружили 800 новых случаев.
- 10 июля в Украине за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровело рекордное количество людей – 1016.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.