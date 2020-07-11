С начала эпидемии в Украине от COVID-19 выздоровели уже более 25 тысяч 600 человек. Только за последние сутки излечилось более 860 человек, что в который раз превышает показатель новых больных.

Об этом сообщают #Буквы.

Количество пациентов, которые от начала эпидемии COVID-19 в Украине уже выздоровели от этой болезни, по состоянию на субботу, 11 июля, достигло 25 661.

Только за последние сутки выздоровел 861 человек. Эта цифра уже в который раз превысила суточное количество подтвержденных новых случаев коронавируса – болезнь за прошедшие сутки обнаружили в 800 человек.

С начала эпидемии в Украине больше всего людей выздоровели в Черновицкой, Ровенской областях и в Киеве.